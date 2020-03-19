Комитет ВР рассмотрел кандидатуры на должность судьи КСУ

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документы претендентов будут представлены Аппарату ВР для организации проведения спецпроверок

Комитет по вопросам правовой политики в ходе своего заседания рассмотрел кандидатуры на должность судьи Конституционного суда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, члены комитета рассмотрели вопрос о лицах, выразили намерение занять пост судьи КСУ.

"Приняли решение признать соответствующими требованиям, установленным Конституцией Украины и законом "О Конституционном суде Украины": Михаила Буроменского (выдвинут фракцией партии "Слуга народа"); Юрия Павленко (выдвинут фракцией партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"); Ольгу Боднар-Петровскую (выдвинута фракцией политической партии "Батькивщина"); Николая Серого (выдвинут фракцией политической партии "Европейская солидарность"); Наталья Денисенко (выдвинута фракцией партии "Голос")", - указано в сообщении.

Отмечается, что документы этих лиц будут представлены Аппарата ВР для организации проведения специальных проверок.

Следующее заседание комитета запланировано на 1 апреля 2020 года.

Напомним, в феврале в Раде начали прием предложений депутатских фракций (депутатских групп) по поводу кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в парламенте в конце января также объявили прием предложений от народных депутатов по поводу кандидатур на должность судьи КСУ.