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Комітет ВР розглянув кандидатури на посаду судді КСУ

Новини » Політика     19.03.2020 - 17:51
Комітет ВР розглянув кандидатури на посаду судді КСУ
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документи претендентів будуть подані Апарату ВР для організації проведення спецперевірок

Комітет з питань правової політики у ході свого засідання розглянув кандидатури на посаду судді Конституційного суду України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, члени комітету розглянули питання про осіб, які виявили намір обійняти посаду судді КСУ.

"Прийняли рішення визнати такими, що відповідають вимогам, встановленим Конституцією України і законом "Про Конституційний суд України": Михайла Буроменського (висунутий фракцією політичної партії "Слуга народу"); Юрія Павленка (висунутий фракцією політичної партії "Опозиційна платформа - за життя"); Ольгу Боднар-Петровську (висунута фракцією політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"); Миколу Сірого (висунутий фракцією політичної партії "Європейська солідарність"); Наталію Денисенко (висунута фракцією політичної партії "Голос")", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що документи цих осіб будуть подані Апарату ВР для організації проведення спеціальних перевірок.

Наступне засідання комітету заплановане на 1 квітня 2020 року.

Нагадаємо, у лютому у Раді почали прийом пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) з приводу кандидатів на посаду судді Конституційного суду України.

Як писало РБК-Україна раніше, у парламенті у кінці січня також оголосили прийом пропозицій від народних депутатів з приводу кандидатур на посаду судді КСУ.

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