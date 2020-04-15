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Комитет ВР признал коррупционным один из законопроектов о референдумах

Новости » Политика     15.04.2020 - 10:57
Комитет ВР признал коррупционным один из законопроектов о референдумах
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение принял антикоррупционный комитет

Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал коррупционный законопроект №3177 "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Подчеркивается, что проект закона содержит коррупционные риски в части исключения закупки товаров, работ и услуг для нужд всеукраинского и местного референдума из-под действия законодательства о публичных закупках.

"По итогам обсуждения комитет принял решение признать законопроект №3177 таким, что не соответствует нормам антикоррупционного законодательства в части исключения закупки товаров, работ и услуг для нужд всеукраинского и местного референдума из-под действия законодательства о публичных закупках. В то же время, комитет соглашается с необходимостью правового урегулирования вопроса организации и проведения местного и всеукраинского референдумов ", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук сообщал, что в ВР принимали предложения к законопроекту о всеукраинском референдуме до 18 марта.

Как писало РБК-Украина, Стефанчук также анонсировал внесение в парламент законопроекта, предусматривающего возможность отмены законов Украины на референдуме. В документе предложат вынесение на референдум вопроса об отставке того или иного украинского чиновника.

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