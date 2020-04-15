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Комітет ВР визнав корупційним один із законопроектів про референдуми

Новини » Політика     15.04.2020 - 10:57
Комітет ВР визнав корупційним один із законопроектів про референдуми
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення прийняв антикорупційний комітет

Комітет з питань антикорупційної політики визнав корупційний законопроект №3177 "Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління апарату ВР.

Підкреслюється, що проект закону містить корупційні ризики у частині виключення закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб всеукраїнського і місцевого референдуму з-під дії законодавства про публічні закупівлі.

"За підсумками обговорення Комітет прийняв рішення визнати законопроект №3177 таким, що не відповідає нормам антикорупційного законодавства у частині виключення закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб всеукраїнського і місцевого референдуму з-під дії законодавства про публічні закупівлі. Водночас, комітет погоджується із необхідністю правового врегулювання питання організації і проведення місцевого і всеукраїнського референдумів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук повідомляв, що у ВР приймали пропозиції до законопроекту про всеукраїнський референдум до 18 березня.

Як писало РБК-Україна, Стефанчук також анонсував внесення у парламент законопроекту, який передбачатиме можливість скасування законів України на референдумі. У документі запропонують винесення на референдум питання про відставку того чи іншого українського чиновника.

У ВР будуть перевіряти на корупційні ризики закони, винесені на позачергові засідання Уряд не направляв до Ради пропозицій щодо кадрових призначень 
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