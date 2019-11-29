Комитет ВР принял решение по закону о пенсионном возрасте для женщин

Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной раде отклонить законопроект №0972 о пенсионном возрасте женщин. О соответствующем решении объявила глава комитета Верховной рады Украины, нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 29 ноября комитет рассмотрел предложения президента Украины к закону "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о совершенствовании пенсионного обеспечения" (регистр. №0972). В предложениях предлагается отклонить данный проект закона.

В частности, участниками по обсуждению законопроекта на заседании стали представители Министерства юстиции, уполномоченного по правам человека, а также представители Министерства соцполитики и Пенсионного фонда.

"Поддержать? Кто за? Решение принято", - сообщила Третьякова.

За решение проголосовало большинство членов комитета. В то же время, на заседании обсуждалось, что для преодоления вето за закон должны проголосовать 300 народных депутатов.

Данный закон предлагал разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

Напомним, в сентябре сообщалось, что ВР рассмотрит с предложениями президента законопроект №0972.

Как писало РБК-Украина, в января 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом данный проект закона. За него проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

Однако уже в феврале 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект. В своих предложениях он подчеркивал, что в последние годы наблюдается дефицит бюджета ПФУ, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.

Подчеркнем, Рада 8 созыва так и не рассмотрела предложения главы государства к данному закону, в связи с чем он и был передан на рассмотрение парламента нового созыва.