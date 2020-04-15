Комитет ВР принял решение по закону о восстановлении прав женщин на заслуженную пенсию

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Раде рекомендовали не включать данный законопроект в повестку дня

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов принял решение по законопроекту по обеспечению восстановления права женщин на заслуженную пенсию. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

Рассмотрение законопроекта №3069" О внесении изменений в Раздел XV "Заключительные положения" закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" об обеспечении восстановления права женщин на заслуженную пенсию" по поводу целесообразности включения его в повестку дня сессии состоялось сегодня.

"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде не включать законопроект в повестку дня третьей сессии, поскольку вопросы, предложенные для урегулирования данному проекту, уже урегулированы в действующем законодательстве", - указано в сообщении.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет рассмотрит данный законопроект в среду, 15 апреля.

Как писало РБК-Украина, в изменениях в государственный бюджет на 2020 год Верховная рада Украины предусмотрела дополнительные 10 млрд гривен на выплаты пенсий и надбавок. Средства выделят Министерству социальной политики.