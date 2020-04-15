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Комітет ВР ухвалив рішення по закону про відновлення прав жінок на заслужену пенсію

Новини » Політика     15.04.2020 - 17:22
Комітет ВР ухвалив рішення по закону про відновлення прав жінок на заслужену пенсію
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раді рекомендували не включати даний законопроект до порядку денного

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів прийняв рішення по законопроекту щодо забезпечення відновлення права жінок на заслужену пенсію. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Розгляд законопроекту №3069 "Про внесення змін до Розділу XV "Прикінцеві положення" закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо забезпечення відновлення права жінок на заслужену пенсію" щодо доцільності включення його до порядку денного сесії відбулося сьогодні.

"За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді не включати законопроект до порядку денного третьої сесії, оскільки питання, запропоновані для врегулювання даного проекту, вже врегульовані в чинному законодавстві", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет розгляне цей законопроект у середу, 15 квітня.

Як писало РБК-Україна, в змінах до державного бюджету на 2020 рік Верховна рада України передбачила додаткові 10 млрд гривень на виплати пенсій і надбавок. Кошти виділять Міністерству соціальної політики.

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