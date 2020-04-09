Комитет ВР принял решение по законам о реформе СБУ

Комитет по вопросам антикоррупционной политики принял решение по трем законопроектам по реформированию Службы безопасности Украины. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Подчеркивается, что законопроект президента Владимира Зеленского №3196 и альтернативный к нему №3196-1 профильный комитет рекомендовал отправить на повторное первое чтение.

"Соответственно комитет принял решение не предоставлять заключение о соответствии данных законопроектов антикоррупционному законодательству, а направить свои предложения и пожелания к проекту закона, доработанному к повторному первому чтению", - указано в сообщении.

Вместе с тем законопроект №3080 "О Службе безопасности Украины" комитет поддержал.

"Проект закона "О Службе безопасности Украины" (№3080) комитет по вопросам антикоррупционной политики предлагает главному комитету рекомендовать Верховной раде принять проект в первом чтении с замечаниями которые, в частности, касаются изменений в статью 216 о передаче подследственности рассмотрения некоторых дел в СБУ, уточнении определение понятий и полномочий СБУ", - указано в сообщении.

Напомним, в конце марта комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту отправить на повторное первое чтение законопроект №3196 авторства главы государства.

Как писало РБК-Украина, президент 10 марта внес в Верховную раду этот законопроект, однако сначала его текст отсутствовал.