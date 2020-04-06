Антикоррупционный комитет рассмотрит закон Зеленского о реформе СБУ

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение состоится во вторник, 7 апреля

Комитет по вопросам антикоррупционной политики во вторник, 7 апреля, рассмотрит проект закона авторства президента Владимира Зеленского №3196 о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ. Об этом сообщает повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте Верховной рады.

Указано, что заседание комитета состоится в режиме видеоконференции.

"Законопроекты, по которым комитет не является главным: проект закона о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (р.№3196, президент Украины)", - указано в сообщении.

Кроме того, члены комитета рассмотрят законопроекты №3196-1 (депутатский) "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно реформирования деятельности СБУ и №3080 "О Службе безопасности Украины".

Напомним, в конце марта комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту отправить на повторное первое чтение законопроект №3196 авторства президента Владимира Зеленского об изменении закона "О Службе безопасности Украины".

Как писало РБК-Украина, глава государства 10 марта внес в Верховную раду этот законопроект, однако сначала его текст отсутствовал.

Так, на сайте Рады также было опубликовано финансово-экономическое обоснование к законопроекту. В частности, в 2027 году на СБУ предлагают дополнительно предусмотреть почти 23 млрд гривен кроме запланированных почти 12 млрд.