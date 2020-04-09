ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет ВР принял решение по законам о реформе СБУ

Новости » Политика     09.04.2020 - 14:23
Комитет ВР принял решение по законам о реформе СБУ
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

По закону Зеленского комитет решил не предоставлять заключение

Комитет по вопросам антикоррупционной политики принял решение по трем законопроектам по реформированию Службы безопасности Украины. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Подчеркивается, что законопроект президента Владимира Зеленского №3196 и альтернативный к нему №3196-1 профильный комитет рекомендовал отправить на повторное первое чтение.

"Соответственно комитет принял решение не предоставлять заключение о соответствии данных законопроектов антикоррупционному законодательству, а направить свои предложения и пожелания к проекту закона, доработанному к повторному первому чтению", - указано в сообщении.

Вместе с тем законопроект №3080 "О Службе безопасности Украины" комитет поддержал.

"Проект закона "О Службе безопасности Украины" (№3080) комитет по вопросам антикоррупционной политики предлагает главному комитету рекомендовать Верховной раде принять проект в первом чтении с замечаниями которые, в частности, касаются изменений в статью 216 о передаче подследственности рассмотрения некоторых дел в СБУ, уточнении определение понятий и полномочий СБУ", - указано в сообщении.

Напомним, в конце марта комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту отправить на повторное первое чтение законопроект №3196 авторства главы государства.

Как писало РБК-Украина, президент 10 марта внес в Верховную раду этот законопроект, однако сначала его текст отсутствовал.

Комитет ВР поддержал закон Зеленского о ратификации одной из конвенций Совета Европы ВР рекомендуют признать работу Нацрады неудовлетворительной в 2019 году
Новости Украины Служба безопасности УкраиныреформыВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь