Комітет ВР прийняв рішення по законах про реформу СБУ

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

По закону Зеленського комітет вирішив не надавати висновок

Комітет з питань антикорупційної політики прийняв рішення по трьох законопроектах щодо реформування Служби безпеки України. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Підкреслюється, що законопроект президента Володимира Зеленського №3196 та альтернативний до нього №3196-1 профільний комітет рекомендував відправити на повторне перше читання.

"Відповідно комітет прийняв рішення не надавати висновок щодо відповідності даних законопроектів антикорупційному законодавству, а направити свої пропозиції та побажання до проекту закону, доопрацьованого до повторного першого читання", - вказано у повідомленні.

Разом з тим законопроект №3080 "Про Службу безпеки України" комітет підтримав.

"Проект закону "Про Службу безпеки України" (№3080) комітет з питань антикорупційної політики пропонує головному комітету рекомендувати Верховній раді прийняти проект у першому читанні із зауваженнями які, зокрема, стосуються змін до статті 216 щодо передачі підслідності розгляду деяких справ до СБУ, уточнення визначення понять та повноважень СБУ", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці березня комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання законопроект №3196 авторства глави держави.

Як писало РБК-Україна, президент 10 березня вніс до Верховної ради цей законопроект, проте спочатку його текст був відсутній.