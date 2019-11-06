В Раде заблокировали подписание закона об анбандлинге

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас подписание закона заблокировано для Разумкова и Зеленского

В Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В Раде зарегистрировали проект постановления №2239-1-П "Об отмене решения Верховной рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

До рассмотрения постановления подписание закона заблокировано для спикера Рады Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Напомним, 31 октября Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон об анбандлинге, за закон проголосовал 341 парламентарий.

В законе определяется, что оператором газотранспортной системы, находящейся в государственной собственности и не подлежащей приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", проект закона поддержали 286 нардепов.

Так, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предупреждал о последствиях срыва анбандлинга. По его словам, если Украина не выполнит норм Третьего энергопакета ЕС, Россия может использовать это как повод и не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу.