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Комітет ВР прийняв рішення щодо пов'язаних з анбандлінгом змін до закону про закупівлі

Новини » Політика     06.11.2019 - 18:03
Комітет ВР прийняв рішення щодо пов'язаних з анбандлінгом змін до закону про закупівлі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект №2249 розглянув антикорупційний комітет Ради

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики не побачив корупційних ризиків у законопроекті №2249 "Про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу". Про це заявила голова комітету Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна.

За відповідне рішення проголосувала більшість членів комітету.

"Проект рішення комітету: законопроект не містить корупційних ризиків", - заявила Красносільська.

Зазначимо, проектом пропонується внести зміни до розділу ІХ "Прикінцеві і перехідні положення" закону "Про публічні закупівлі". Документом передбачається перехід прав та обов’язків за договорами, укладеними АТ "Укртрансгаз" за результатами процедур закупівель, до нового оператора ГТС України.

Також визначається право нового оператора ГТС укладати договори без процедур закупівель з АТ "Укртрансгаз", який має для цього необхідні ресурси. Планується, що такий захід матиме тимчасовий характер для забезпечення безперервного надання послуг з транспортування новим оператором ГТС.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи прийняв рішення щодо постанови про скасування закону про анбандлінг. Так, члени комітету рекомендують парламенту визначитися з цим питанням шляхом голосування у сесійній залі.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раді заблокували підписання законопроекту №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу" для спікера ВР Дмитра Разумкова. Так, у Раді зареєстрували проект постанови №2239-1-П про скасування цього закону.

Зазначимо, 31 жовтня Рада прийняла в другому читанні закон про анбандлінг, за закон проголосував 341 парламентарій.

Додамо також, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв попереджав про наслідки зриву анбандлінгу. Коболєв не виключає, що зрив анбандлінгу Росія може використати як привід і не підписати довгостроковий контракт на транзит газу в Європу.

Комітет Ради прийняв рішення щодо скасування закону про анбандлінг У Раді заблокували підписання закону про анбандлінг
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