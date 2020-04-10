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Комітет ВР прийме остаточне рішення щодо змін до бюджету-2020, - Разумков

Новини » Політика     10.04.2020 - 11:55
Комітет ВР прийме остаточне рішення щодо змін до бюджету-2020, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава парламенту вважає, що ВР вистачить голосів для прийняття законопроекту

Бюджетний комітет збереться допрацювати проект змін до державного бюджету на 2020 рік. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, остаточне рішення щодо змін до держбюджету буде прийматись на засіданні профільного комітету з питань бюджету.

"Колеги будуть доопрацьовувати той проект закону, який є. Сподіваюсь, що будуть максимально враховані ті пропозиції, які до нього надані", - сказав очільник Ради.

"Я ніколи не бачив бюджету, який би влаштовував всіх... Будемо дивитись, я думаю, що голосів повинно вистачити, але рішення буде приймати зал. Зараз говорити про остаточне рішення і фракцій, і депутатських груп, і позафракційних депутатів зарано", - додав спікер.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет у п'ятницю о 15:00 розгляне зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються Кабінетом міністрів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в четвер вранці анонсувалося засідання бюджетного комітету, на якому нардепи повинні були розглянути зміни до бюджету-2020.

Додамо, засідання парламенту відбудеться у понеділок, 13 квітня. Орієнтовний початок - 14:00.

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