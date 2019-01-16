Комітет ВР попередив про ризики вакцинації від кору під час епідемії грипу

Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

Проводити масову вакцинацію від кору під час епідемії грипу "категорично не можна"

Комітет парламенту з питань охорони здоров'я попереджає про ризики вакцинації від кору під час епідемії грипу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Верховної ради.

Так, члени комітету заслухали завідувача кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Ольгу Голубовську щодо проведення масової вакцинації проти кору в період загострення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ.

"В Україні другий рік триває безпрецедентна епідемія кору, і ситуація загострюється. Зараз це відбувається на фоні епідемічного зростання захворюваності грипом, зокрема, і з смертельними випадками", - зазначила Голубовська.

Вона підкреслила, що проводити масову вакцинацію від кору у даний період "категорично не можна".

"Вакцинація є правильним методом масової профілактики тяжкого перебігу кору і запобігання смерті. Водночас, під час погіршення епідситуації по грипу значно зростає індивідуальний ризик негативних подій, як безпосередньо пов’язаних із вакцинацією від кору, так і з ослабленням стійкості до інших інфекцій у тому числі грипу. Отже, проводити масову вакцинацію у даний період категорично не можна. Такі дії не тільки не досягнуть мети, а й можуть підірвати довіру у населення до вакцинації загалом", - пояснила завідувач кафедри.

Крім того, голова комітету Ольга Богомолець наголосила, що вакцинація від кору є необхідною, "але виникають додаткові ризики у вигляді дискредитації самої вакцинації і збільшення смертності при проведенні її під час епідемії грипу".

"Комітет прийняв звернення до Кабінету міністрів, Ради національної безпеки та оборони України, а також керівників тих областей, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу по грипу, з відповідним попередженням", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за період з 28 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 5 059 осіб.

РБК-Україна повідомляло, що протягом 2018 року понад 54 тисяч українців захворіли на кір.

Додамо, станом на 10 січня в Україні з початку 2019 року п'ять осіб померли від ускладнень, викликаних вірусом грипу типу "А".