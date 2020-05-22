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Комітет ВР надав висновок по закону про здешевлення ліків для населення

Новини » Політика     22.05.2020 - 17:23
Комітет ВР надав висновок по закону про здешевлення ліків для населення
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні комітету заслухали замглави МОЗ по закону

Комітет з питань інтеграції України з Євросоюзом надав висновок по законопроекту про здешевлення ліків та медичних виробів для населення. На засіданні заслухали заступницю міністра охорони здоров’я Світлану Шаталову.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції законопроект №3382 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення лікарських засобів та медичних виробів для населення", - вказано у повідомленні.

Так, документ пропонує виключити із Податкового кодексу України норми про оподаткування ПДВ за зниженою ставкою 7% операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів та звільнити зазначені операції від сплати ПДВ.

"Це, на думку членів комітету, не відповідає нормам Директиви Ради ЄС № 2006/112/ЄС. Члени комітету заслухали також заступницю міністра охорони здоров’я України Світлану Шаталову щодо позиції Міністерства стосовно законопроекту", - поінформували у парламенті.

Нагадаємо, у 2018 році Рада відхилила проект закону №7538 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей, прийняття якого могло сприяти здешевленню лікарських засобів.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту посилити відповідальність за підвищення цін на засоби індивідуального захисту, прийнявши відповідний законопроект №3274-1.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радалекарства
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