Комитет рекомендует Раде установить льготы при поступлении на специальность по физкультуре

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Закон рекомендуется принять за основу

Комитет парламента по вопросам науки и образования рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона №8356 о внесении изменений в закон "О высшем образовании" относительно льгот при поступлении на специальность по физической культуре и спорту молодежи, профессионально занимается спортом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, законом предлагается законодательно урегулировать вопрос привлечения молодежи к занятиям спортом. Проектом планируется предусмотреть льготное зачисление лиц, которым присвоено спортивный ранг кандидата в мастера спорта Украины, спортивные звания мастера спорта Украины, мастера спорта Украины международного класса и т.д., в государственных и коммунальных высших учебных заведений физического воспитания.

"Комитет по вопросам науки и образования рассмотрел и принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон" О высшем образовании "относительно льгот при поступлении на специальность по физической культуре и спорту молодежи, профессионально занимается спортом (№ 8356)", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году президент Петр Порошенко одобрил увеличение количества уроков физкультуры в школах. Так, председатель государства подписал соответствующий закон №453-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о поддержке детско-юношеского спорта и физического воспитания детей".

Как писало РБК-Украина ранее, в 2013 году Кабинет министров предлагал Раде увеличить двигательную активность детей и молодежи до 12 часов в неделю.