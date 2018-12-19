Комітет ВР підтримує закон про участь у Розширеній частковій угоді про спорт

Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Очікується, що прийняття закону сприятиме інтеграції України в європейське та світове співтовариство

Комітет з питань європейської інтеграції підтримує президентський проект закону №0205 про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, засідання комітету відбулося 18 грудня, у ньому взяв участь заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Микола Мовчан.

"У ході засідання члени комітету розглянули та підтримали проект закону про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS), реалізація якого відповідає національним інтересам України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що закон спрямує міжурядове співробітництво України у сфері фізичної культури і спорту на подальший розвиток в європейському вимірі, сприятиме інтеграції України в європейське та світове співтовариство шляхом адаптації законодавства України до законодавства Ради Європи, участі у проектах та програмах РЄ, ознайомлення з досвідом діяльності інших європейських країн у сфері фізичної культури і спорту.

Нагадаємо, у кінці листопада президент Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект №0205 "Про приєднання України до Розширеного часткового угоди про спорт (EPAS)".

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань науки і освіти рекомендував парламенту прийняти за основу проект закону №8356 щодо пільг під час вступу на спеціальність з фізичної культури і спорту молоді, яка професійно займається спортом.

Додамо також, що у квітні ВР не підтримала законопроект №0180 "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів".