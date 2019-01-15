Госкино: в 2018 в прокат вышли более 40 украинских фильмов

Фото: Филипп Ильенко (УНИАН)

По словам Ильенко, впервые за все время существования Госкино план был выполнен на 100%

По итогам 2018 года в прокат вышли более 40 украинских фильмов. Об этом заявил директор Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ильенко.

Он отметил, что в минувшем году на производство украинских фильмов было потрачено почти 480 млн гривен.

"Итак, в 2018 году на производство фильмов в бюджетной программе Госкино было предусмотрено 479 929,6 грн. Впервые за все время существования Госкино этот план был выполнен на 100%, то есть в течение года эти средства были полностью до копейки уплачены производителям и работали на индустрию", - написал Ильенко.

По его словам, в ближайшее время будет представлен большой отчет о работе агентства.

Напомним, документальная лента про Украину The Distant Barking of Dogs ("Отдаленный лай собак"), которая вошла в список претендентов на Оскар, получила гран-при международного фестиваля "Артдокфест". Еще один украинский фильм "Дельта" стал лучшей документалкой.

Как писал Lite, Госкино запретило к показу фильм "Любовь в большом городе-2", в котором одну из ролей сыграл российский актер Леонид Ярмольник, в отношении которого Министерство культуры Украины ввело санкции.