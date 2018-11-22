Рада направила на доработку закон о фондах поддержки кино

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Местным властям могут разрешить устанавливать свои программы поддержки кино

Верховная рада Украины отправила на доработку в профильный комитет законопроект №8251 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, такое решение поддержали 234 нардепа. Согласно пояснительной записке, закон должен ввести правовые основания деятельности кинокомиссий и согласовать вопросы, связанные с принятым в 2017 году законом о государственной поддержке кинематографии.

Предполагается, что кинокомиссии будут работать при органах местного самоуправления для организационной, консультационной и другой помощи субъектам кинематографии. Также местным органам могут разрешить в пределах своих бюджетов устанавливать свои программы поддержки кинематографии.

Кроме того, планируется создать систему стимулов для государственных киностудий, в том числе за счет покрытия субъектам кинематографии расходов. Кабинету министров в течение девяти месяцев со дня вступления в силу документа предлагают подготовить для внесения в Раду законопроект об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии на 2019-2024 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент планирует разрешить местным радам образовывать фонды финподдержки кинематографии.