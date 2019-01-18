Комітет ВР підтримує закон щодо розширення ринку збуту українського кіно

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Проектом пропонується доєднатися до Європейського фонду підтримки спільного виробництва художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів

Комітет Верховної ради з питань євроінтеграції підтримав законопроект №0209 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів", що має сприяти розширенню ринку збуту українського кіно. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, відповідне рішення ухвалили у ході засідання комітету 17 січня.

"Члени комітету розглянули та підтримали проект закону про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES"), прийняття якого дасть можливість подавати на розгляд Фонду українські проекти спільного кіновиробництва з метою отримання фінансування, брати участь у допоміжних програмах підтримки Фонду, що сприятиме інтеграції України до європейського аудіовізуального простору", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що у листопаді у Міністерстві культури зазначали, що приєднання України до EURIMAGES дозволить українським кінематографістам отримати додаткове джерело фінансування виробництва кінопроектів та розширить ринок їх збуту, а також брати участь у допоміжних програмах підтримки фонду.

Нагадаємо, директор Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що за підсумками 2018 року в прокат вийшли понад 40 українських фільмів.

Як писало РБК-Україна, у листопаді 2018 року Рада відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроект №8251 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набуттям чинності законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні".