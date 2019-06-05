Комитет Рады не поддержал увольнение Полторака

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака. Соответствующее решение принято 5 июня на заседании комитета, передает РБК-Украина.

В заседании принимал участие сам министр обороны Степан Полторак.

"До озвучивания президентом своей позиции по следующему министру обороны не поддерживать проект постановления об увольнении Полторака с должности министра обороны", - заявил председатель комитета Сергей Пашинский.

На заседании комитета присутствовал представитель президента Руслан Стефанчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. В частности, Зеленский обратился в парламент по поводу увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

Как известно, во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

После этого стало известно, что министр обороны подал рапорт об увольнении. Он заявлял, что о решении уйти с поста министра обороны сказал Зеленскому еще 19 мая. Однако Полторак после встречи с Зеленским заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной рады о его отставке.