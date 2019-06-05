Комітет Ради не підтримав звільнення Полторака

Комітет парламенту з питань національної безпеки і оборони не підтримав подання президента України Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака. Відповідне рішення прийнято 5 червня на засіданні комітету, передає РБК-Україна.

В засіданні приймав участь сам міністр оборони Степан Полторак.

"До озвучення президентом своєї позиції щодо наступного міністру оборони не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака з посади міністра оборони", - заявив голова комітету Сергій Пашинський.

На засіданні комітету був присутній представник президента Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання щодо звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

Як відомо, під час інавгурації Зеленський заявив про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка, голови СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

Після цього стало відомо, що міністр оборони подав рапорт про звільнення. Він заявляв, що про рішення піти з поста міністра оборони сказав Зеленському ще 19 травня. Однак Полторак після зустрічі з Зеленським заявив, що буде очолювати Міністерство оборони України до рішення Верховної ради про його відставку.