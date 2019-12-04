Комитет ВР отложил рассмотрение закона об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение закона, которым предусматривается уголовная ответственность за "кнопкодавство". Такое решение было принято в ходе заседания комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины" нардепы рассмотрят на следующем заседании комитета.

"Перенесли на следующий раз", - отметил глава комитета Денис Монастырский.

Документом предлагается неперсональное голосование нардепов наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).

Напомним, в конце октября Верховная рада приняла за основу закон, которым вводится уголовная ответственность за "кнопкодавство". За документ проголосовали 287 нардепов.

Так, данный закон внесли в Раду в конце сентября. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде принять закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство" в первом чтении.