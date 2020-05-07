Комитет ВР обратится к Госаудиту по поводу закупок средств защиты для врачей

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также члены комитета обратятся к Счетной палате

Комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики обратится к Государственной аудиторской службе и Счетной палате по поводу проведения внеочередного аудита операции по закупке за государственные средства средств защиты в связи с коронавирусной болезнью. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, комитет заслушал информацию Министерства здравоохранения по закупке защитных костюмов для врачей.

"Комитет принял решение обратиться к Государственной аудиторской службе и Счетной палате о проведении внеочередного аудита операции по закупке за государственные средства средств защиты в связи с коронавирусной болезнью. А также просит данные органы и Государственную таможенную службу предоставить информацию, завозились ли такие средства защиты как гуманитарная помощь или по каким-то договорам", - указано в сообщении.

Кроме того, комитет рассмотрел вопрос о закупках медицинского оборудования за дополнительные средства с неоправданным привлечением посредников.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что Минздрав предоставил Министерству развития общин и территорий Украины данные об оборудовании, в котором нуждаются больницы, определенные опорными в борьбе с коронавирусной болезнью.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский отметил, что ведомство искало дополнительные средства для обеспечения потребностей, связанных с пандемией, в частности, возможности привлечения кредитных средств.

Указано, что Европейский инвестиционный банк обратился с предложением, что с 2015 года действует кредитная программа, распорядителем которой является Минрегион, и по которой была экономия на 45 млн гривен. Банк согласился предоставить эти средства на другие цели, однако потребовал, чтобы закупки осуществляли компании, которые находятся у них и других международных организаций на обслуживании. В то же время эти компании берут определенную комиссию за осуществление международных закупок.

"Сейчас есть перечень необходимого оборудования от Минздрава, однако закупки еще не проводились, ведутся переговоры между Минрегионом и Минфином по изменению программы", - сказано в сообщении.

В свою очередь руководитель ГП "Медицинские закупки Украины" отметил, что через госкомпанию можно сделать данные закупки значительно дешевле.

"По итогам обсуждения комитет решил направить запрос в Министерство развития общин и территорий Украины с просьбой предоставить всю имеющуюся документацию по данному вопросу", - отмечается в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики заслушал информацию Министерства здравоохранения о соблюдении ведомством законодательства при закупке защитных костюмов для врачей, в частности относительно возможного завышения цены.

Как писало РБК-Украина ранее, Шаталова заявила, что закупки костюмов спецзащиты для врачей будут расследовать правоохранители.

Так, по состоянию на конец апреля в Украине более 20% от общего количества заболевших коронавирусом являлись врачами.