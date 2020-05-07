В Раде заслушали Минздрав по поводу закупки защитных костюмов для врачей

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас коронавирусом заразились 2,5 тысячи врачей

Комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики заслушал информацию Министерства здравоохранения о соблюдении ведомством законодательства при закупке защитных костюмов для врачей, в частности по поводу возможного завышения цены. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что 20 марта правительство выделило 3,5 млн гривен для министерства на закупку средств защиты в условиях пандемии коронавируса. Минздрав определился с необходимостью закупки комбинезонов с биологической защитой. ГП "Медицинские закупки Украины" был объявлен и проведен тендер без согласования технических условий закупки.

В результате Минздрав самостоятельно закупил защитные костюмы с привлечением специалистов для согласования технических условий по стандарту 1426.

Замминистра отметила, что направила соответствующие заявления в правоохранительные органы относительно закупки, проведенной ГП "Медицинские закупки Украины".

Шаталова подчеркнула, что Минздрав выявил, что в регионах закупались совершенно непригодные костюмы из марли и бязи, которые не соответствуют требованиям.

"Сейчас 2,5 тысячи врачей заболело и, в том числе, из-за "иллюзии защиты", - подчеркнула министр.

"Министерство направило запросы в регионы по выделенным суммам на закупки средств защиты и того, что именно было закуплено и сейчас подводит итоги... Шаталова сообщила, что Минздрав закупил более 71 000 защитных костюмов, оснащенных дополнительно бахилами, у украинских производителей по цене около 500 гривен и они должны поступить до конца недели", - указано в сообщении.

В свою очередь генеральный директор ГП Арсен Жумадилов отметил, что предприятие действует на основании поручений Минздрава и руководствуясь законодательством Украины.

По его словам, предприятие полностью выполнило все требования, которые содержались в поручении министерства, а применение стандарта является добровольным. Кроме того, Минздрав не ставил дополнительные требования по параметрам закупки.

Напомним, ранее Шаталова заявила, что закупки костюмов спецзащиты для врачей будут расследовать правоохранители.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на конец апреля в Украине более 20% от общего количества заболевших коронавирусом являются врачами.

Отметим также, Министерство здравоохранения попало в скандал из-за закупки защитных костюмов для украинских медиков. В ведомстве решили купить костюмы биозащиты в Китае, которые стоят в два раза дороже украинских, ведь они якобы не соответствуют стандартам. Однако лаборатории, чтобы проверить китайские костюмы на соответствие, в Украине нет.