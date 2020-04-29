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Закупки костюмов спецзащиты для врачей будут расследовать правоохранители, - Минздрав

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 11:08
Закупки костюмов спецзащиты для врачей будут расследовать правоохранители, - Минздрав
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министерство обвиняет ГП "Медзакупки" в нарушении требований законодательства

Закупки костюмов спецзащиты для врачей будут расследовать правоохранители. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Минздрав обратился с письмом от 10 апреля к ГП "Медзакупки" по осуществлению закупок костюмов медицинской защиты.

"При этом ГП не представило на согласование техзадание для осуществления этой закупки. Это означает, что Минздрав не понимал, какого качества товар будет закупать ГП и соответствует ли товар именно осуществлению противоэпидемиологических мероприятий. Мы обращались неоднократно к ГП с просьбой предоставить Минздраву все существенные условия договора", - сообщила Шаталова.

Замглавы министерства отметила, что в нарушение требований законодательства ГП заключило договор на поставку одежды для врачей с производителем, который не смог подтвердить качество продукции.

"Я вчера направила в правоохранительные органы заявления о совершении преступления ГП "Медицинские закупки". Надеюсь на скорую и неотложную реакцию. Моя абсолютно четкая позиция, что существует ГП, которое создано именно с целью организации всех закупок. Поэтому специализированное предприятие должно выполнять те закупки, которые планирует Минздрав. Надеюсь, что мы сможем наладить нашу работу и работу ГП, чтобы она была максимально прозрачной", - добавила она.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 23 апреля планировал рассмотреть вопрос о закупках Министерством здравоохранения костюмов биологической защиты для медиков.

Напомним, Минздрав попал в скандал из-за закупки защитных костюмов для украинских медиков. В ведомстве решили купить костюмы биозащиты в Китае, которые стоят в два раза дороже украинских, ведь они якобы не соответствуют стандартам. Однако лаборатории, чтобы проверить китайские костюмы на соответствие, в Украине нет.

Подчеркнем, в Украине более 20% от общего количества заболевших коронавирусом являются врачами.

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