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Комітет ВР з нацбезпеки завтра розгляне законопроект про олігархів

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 13:18
Комітет ВР з нацбезпеки завтра розгляне законопроект про олігархів Фото: комітет ВР з нацбезпеки завтра розгляне законопроект про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 1 липня розгляне законопроект про олігархів. Засідання має початись 30 червня о 15:30.

Про це повідомляє нардеп Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядаємо законопроект про олігархів", - йдеться в повідомленні.

Раніше замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Верховна рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів 1 липня, на позачерговому засіданні.

Парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати законопроект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани президента по олігархам читайте в нашому матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

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