Комитет по вопросу назначения Пристайко перенесли на четверг

Заседание комитета парламента по иностранным делам по вопросу назначения главой Министерства иностранных дел Вадима Пристайко перенесено со среды на четверг, 11 июля, из-за отсутствия депутатов в Верховной раде. Об этом заявила глава комитета Анна Гопко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, комитет сможет собрать кворум только 11 июля.

"Не будет заседания ни во вторник, ни в среду. Заседание будет уже в четверг в 9:30. Потому что некоторые депутаты сейчас в качестве кандидатов в мажоритарных округах. Они придут только в четверг на знаковые голосования (за избирательный кодекс, - ред.). Поэтому мы решили провести утром заседание для того, чтобы рассмотреть кадровые вопросы", - заявила Гопко.

Напомним, ранее глава ВР Андрей Парубий заявил, что парламент сможет рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о назначении Вадима Пристайко главой МИД при условии принятия решения профильным комитетом. Глава парламента подчеркивал, что для рассмотрения вопроса в четверг решение комитет должен принять в среду.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР анонсировал, что представления президента Владимира Зеленского о назначении главы МИД и другие кадровые вопросы парламент сможет рассмотреть в ходе пленарного заседания в следующий четверг, 11 июля.

Так, Зеленский просит Верховную раду безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Также он настаивает на рассмотрении нардепами назначения Пристайко.