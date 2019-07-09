Комітет з питання призначення Пристайка перенесли на четвер

Засідання комітету парламенту у закордонних справах з питання призначення головою Міністерства закордонних справ Вадима Пристайка перенесено з середи на четвер, 11 липня, через відсутність депутатів у Верховній раді. Про це заявила голова комітету Ганна Гопко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, комітет зможе зібрати кворум тільки 11 липня.

"Не буде засідання ані у вівторок, ані у середу. Засідання буде вже у четвер о 9:30. Тому що деякі депутати зараз як кандидати на мажоритарних округах. Вони прийдуть лише у четвер на знакові голосування (за виборчий кодекс, - ред.). Тому ми вирішили провести зранку засідання для того, щоб розглянути кадрові питання", - заявила Гопко.

Нагадаємо, раніше глава ВР Андрій Парубій заявив, що парламент зможе розглянути подання президента Володимира Зеленського про призначення Вадима Пристайка главою МЗС за умови прийняття рішення профільним комітетом. Глава парламенту підкреслював, що для розгляду питання у четвер рішення комітет повинен прийняти в середу.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР анонсував, що подання президента Володимира Зеленського про призначення глави МЗС та інші кадрові питання парламент зможе розглянути в ході пленарного засідання у наступний четвер, 11 липня.

Так, Зеленський просить Верховну раду невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Також він наполягає на розгляді нардепами призначення Пристайка.