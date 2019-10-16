Комитет по вопросам бюджета поддержал проект предложений к Госбюджету-2020

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект предложений к Государственному бюджету на 2020 год. Об этом заявил председатель комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, передает корреспондент РБК-Украина.

Комитет поддержал предложения о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

"Рекомендовать Верховной раде поддержать за основу и в целом проект постановления "о выводах и предложениях к проекту Государственного бюджета на 2020 год" №2000"", - заявил Аристов.

По его словам, после рассмотрения проект госбюджета рекомендовано доработать ко второму чтению.

Напомним, ранее бюджетный комитет дал Кабинету министров поручение увеличить в проекте госбюджета ко второму чтению увеличить социальные стандарты. Комитет предлагает увеличить бюджетные расходы на социально уязвимые категории населения, а также на работников бюджетной сферы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский озвучил ожидаемый уровень прожиточного минимума в следующем году. По его словам, он будет равнятся примерно 4,3 тыс. гривен.

Кроме этого, в Пенсионном фонде Украине рассказали, на сколько увеличился размер средней пенсии и пенсии по возрасту в 2019 году.