Комитет Верховной рады рассмотрит отмену медреформы

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу, 13 марта, рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В повестку дня заседания комитета включен проект закона об отмене закона о государственных медицинских гарантиях (№3130) и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения" (№3140). В постановлении предлагается признать медицинскую реформу неудовлетворительной и прекратить внедрение второго этапа реформы.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, в Украине много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы, которая должна стартовать с 1 апреля текущего года. Он подчеркнул, что "люди боятся закрытия больниц".

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новый Кабинет министров планирует продолжать медицинскую реформу, которая должна завершиться успехом для пациентов и врачей.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что медицинская реформа выполнена на 80%. При этом он добавил, что ни одно медицинское учреждение не будет закрыто в рамках реформы.