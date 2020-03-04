Зеленский: в Украине многие не готовы ко второму этапу медреформы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, "люди боятся закрытия больниц"

В Украине много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы, которая должна стартовать с 1 апреля 2020 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время внеочередного заседания Верховной рады Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, "люди боятся закрытия больниц".

"Есть большие вопросы к тарифам медоборудования и очень большой вопрос к кадрам", - заявил Зеленский.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради. Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 березня 2020 р.

Отметим, с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Финансирование услуг будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины.

Ранее сообщалось, что для анализа медицинской реформы у президента Украины формируют коллегию врачей.

Ранее правительство утвердило план развития экстренной медицины в Украине. Согласно им, в течение 2020 года планируется оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины.