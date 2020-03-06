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Медицинская реформа выполнена на 80%, - Шмыгаль

Новости » Политика     06.03.2020 - 12:38
Медицинская реформа выполнена на 80%, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Премьер заверил, что ни один медицинское учреждение не будет закрыт в рамках реформы

В Кабинете министров заявили, что медицинская реформа выполнена на 80%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль заверил, что ни одно медицинское учреждение не будет закрыто в рамках реформы.

"Медицинская реформа. По субъективным оценкам до 80% пути пройдено. Сегодня возвращаться - это значит разрушить систему здравоохранения. Поэтому мы будем двигаться вперед по реформе. Нет другого пути. Но мы сегодня будем уделять внимание двум столбам, для которых эта реформа делается: медик и пациент. У нас нет цели закрыть ни одно медучреждение, у нас нет цели уволить ни единого медика", - заявил глава правительства.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, что новый Кабмин планирует продолжать медицинскую реформу, которая должна завершиться успехом для пациентов и врачей.

Как писало РБК-Украина, по словам главы государства Владимира Зеленского, в Украине много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы, которая должна стартовать с 1 апреля 2020 года. Он подчеркнул, что "люди боятся закрытия больниц".

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Новости Украины реформыДенис Шмыгаль
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