Комітет Верховної ради розгляне скасування медреформи

Ілюстративне фото (УНІАН)

Питання скасування медреформи розглянуть 13 березня

Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у п'ятницю, 13 березня, розгляне питання про скасування другого етапу медичної реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Комітету.

До порядку денного засідання комітету включено проект закону про скасування закону про державні гарантії медичних (№3130) та проект постанови про невідкладні заходи щодо "запобігання знищення системи охорони здоров'я" (№3140). У постанові пропонується визнати медичну реформу незадовільною і припинити впровадження другого етапу реформи.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, в Україні багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи, яка повинна стартувати з 1 квітня поточного року. Він підкреслив, що "люди бояться закриття лікарень".

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що новий Кабінет міністрів планує продовжувати медичну реформу, яка повинна завершитися успіхом для пацієнтів і лікарів.

Крім того, Шмигаль заявив, що медична реформа виконана на 80%. При цьому він додав, що жоден медичний заклад не буде закритий у рамках реформи.