Комітет скоротив розмір стабілізаційного фонду на 7 млрд гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розмір стабілізаційного фонду буде становити понад 64 млрд гривень

Комітет Верховної ради з питань бюджету скоротив розмір стабілізаційного фонду, створеного для запобігання наслідків спалаху коронавірусу. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль.

За словами Цабаля, на сьогоднішньому засіданні комітет ухвалив рішення про скорочення розміру стабілізаційного фонду до понад 64 млрд гривень.

"У версії бюджету, яку минулого тижня голосували, стабілізаційний фонд становив близько 97 млрд, у сьогоднішній - трішки більш як 64. Ця зміна - радше технічна", - заявив він.

При цьому Цабаль зазначив, що фактично розмір стабілізаційного фонду зменшився на 7 млрд гривень.

"Фактичне зменшення - близько 7 млрд, а не 32 (15 млрд перенесли на медицину, а 10 - в пенсійний фонд). До цієї зміни це все було у стабілізаційному фонді. Тобто реальне зменшення 97-(65+15+10) = 7 млрд. З цих 7 млрд понад 4 млрд пішло у Державний фонд регіонального розвитку, а близько 2 млрд на цілий ряд програм бюджету, в яких відновили частину зменшених видатків", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентський комітет затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік. Нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що в оновленому проєкті було зменшено стабілізаційний фонд та збільшено раніше скорочені видатки.