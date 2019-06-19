Комитет не смог рассмотреть представление об увольнении Луценко

Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом заявил глава комитета Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что представление было подано с нарушениями.

"В связи с тем, что подкомитет считает, что нет оснований. Представление об увольнении генерального прокурора подано с нарушениями, нет заключения КДКП... Поэтому я хотел сегодня спросить у комитета, предложить, чтобы мы это представление направили в Верховную раду без решения комитета. Я думаю, чтобы мы отправили это представление в Раду, а Рада бы определялась. Или есть много путей. 150 подписей за недоверие ему, и он увольняется. К сожалению, кворума нет. Поэтому я не могу открыть комитет", - заявил Кожемякин.

Напомним, у комитета вР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности возникли замечания к представлению президента Владимира Зеленского об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Кожемякин подчеркивал, что в представлении Зеленского не указаны законные основания для увольнения генерального прокурора. В частности, в нем не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Как писало РБК-Украина ранее, глава Рады Андрей Парубий заявил, что может созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения кадровых вопросов.

Добавим также, представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук призвал парламент на этой неделе рассмотреть три представления президента об увольнении генерального прокурора, увольнении главы Министерства иностранных дел и назначении Вадима Пристайко новым министром иностранных дел.