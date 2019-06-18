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В представлении президента нет оснований для увольнения Луценко, - комитет

Новости » Политика    18.06.2019 - 12:33
В представлении президента нет оснований для увольнения Луценко, - комитет
Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет подчеркивает, что в представлении не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

В комитете Верховной рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности возникли замечания к представлению президента Владимира Зеленского об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Об этом заявил глава комитета Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что в представлении Зеленского не указаны законные основания для увольнения генерального прокурора. В частности, в нем не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

"Генпрокурор увольняется с должности с согласия ВР в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет", - заявил Кожемякин.

По его словам, в представлении также не указан докладчик по этому вопросу на комитете. Поэтому комитет не поддержит представление об увольнении Луценко с должности.

"Подкомитет сегодня рассматривал представления (президента - ред.) И он против рассматривать это представление на заседании комитета. 90% членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю (в повестку дня комитета, - ред.), депутаты не придут и кворума не будет", - добавил парламентарий.

Глава комитета также обратился к представителю президента Руслану Стефанчуку с просьбой решить этот вопрос.

"Или ВР может самостоятельно рассмотреть этот вопрос без рассмотрения комитета", - добавил нардеп.

Напомним, глава Рады Андрей Парубий заявил, что может созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения кадровых вопросов.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель Зеленского в Раде Стефанчук призвал парламент на этой неделе рассмотреть три представления президента об увольнении генерального прокурора, увольнении главы Министерства иностранных дел и назначении Вадима Пристайко новым министром иностранных дел.

Отметим, 11 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду новое представление на генпрокурора Юрия Луценко. Так, до этого 30 мая президент Зеленский внес в Верховную раду представления об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины, но впоследствии нардепы не поддержали данные инициативы главы государства.

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