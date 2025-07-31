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Комітет Сенату США схвалив виділення 1 млрд доларів допомоги Україні

США, Четвер 31 липня 2025 22:56
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Комітет Сенату США схвалив виділення 1 млрд доларів допомоги Україні Фото: комітет Сенату США схвалив виділення 1 млрд доларів допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив законопроєкт про витрати на оборону у 2026 році. Він передбачає близько 1 млрд доларів на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з документом, комітет погодив виділення 852 млрд доларів для Міністерства оборони США на наступний фінансовий рік, який завершиться 30 вересня 2026 року.

Це на 21,7 млрд доларів або на 2,6% більше, ніж було запропоновано в бюджеті президента США Дональда Трампа.

Як зазначає агенство, законопроєкт підтримали 26 сенаторів, "проти" голосували троє, що свідчить про широке двопартійне схвалення ініціативи.

"Не тільки попередня адміністрація, але й нинішня недооцінила рівень викликів, які постали перед нами", - заявив сенатор-республіканець Мітч Макконнелл.

Серед ключових положень законопроєкту - 800 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 млн доларів на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина якої буде спрямована на підтримку України у боротьбі з російським вторгненням.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, нещодавно комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив 500 млн доларів на надання допомоги Україні в галузі безпеки в рамках проєкту закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік.

Закон про національну оборону (NDAA) щороку визначає фінансування та повноваження збройних сил США, щоб гарантувати їхню боєздатність. Проєкт, схвалений комітетом 9 липня, передбачає продовження допомоги Україні до 2028 року з підвищенням фінансування з 300 до 500 млн доларів.

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