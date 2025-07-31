Комитет Сената США одобрил выделение 1 млрд долларов помощи Украине

Комитет Сената США по вопросам ассигнований одобрил законопроект о расходах на оборону в 2026 году. Он предусматривает около 1 млрд долларов на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно документу, комитет согласовал выделение 852 млрд долларов для Министерства обороны США на следующий финансовый год, который завершится 30 сентября 2026 года.

Это на 21,7 млрд долларов или на 2,6% больше, чем было предложено в бюджете президента США Дональда Трампа.

Как отмечает агенство, законопроект поддержали 26 сенаторов, "против" голосовали трое, что свидетельствует о широком двухпартийном одобрении инициативы.

"Не только предыдущая администрация, но и нынешняя недооценила уровень вызовов, которые стоят перед нами", - заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл.

Среди ключевых положений законопроекта - 800 млн долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 млн долларов на Балтийскую инициативу безопасности, значительная часть которой будет направлена на поддержку Украины в борьбе с российским вторжением.