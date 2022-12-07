UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комітет Сенату США підтримав визнання дій РФ в Україні геноцидом

Фото: комітет Сенату США підтримав визнання дій РФ в Україні геноцидом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Комітет Сенату США підтримав ініціативу, за якою дії росіян в Україні визнаються геноцидом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша у Twitter.

"Комітет Сенату із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом", - написав він.

Зазначимо, ще 22 липня президент України Володимир Зеленський заявляв, що американські сенатори представили проект резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом.

За словами голови української держави, такою ініціативою пропонується засудити акти геноциду проти українського народу, які здійснює РФ, і закликати союзників підтримувати Україну для того, щоб запобігти повторенню таких дій.

Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, світ має визнати дії Росії в Україні геноцидом через численні злочини окупантів у нашій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСенат СШАКонгресс СШАВійна Росії проти України