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Комитет Сената США поддержал признание действий РФ в Украине геноцидом

Фото: комитет Сената США поддержал признание действий РФ в Украине геноцидом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Комитет Сената США поддержал инициативу, согласно которой действия россиян в Украине признаются геноцидом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша в Twitter.

"Комитет Сената по зарубежным отношениям поддержал резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом", - написал он.

Отметим, еще 22 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что американские сенаторы представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом.

По словам главы украинского государства, такой инициативой предлагается осудить акты геноцида против украинского народа, которые осуществляет РФ, и призвать союзников поддерживать Украину для того, чтобы предотвратить повторение таких действий.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, мир должен признать действия России в Украине геноцидом из-за многочисленных преступлений оккупантов в нашей стране.

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