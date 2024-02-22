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Комітет Сенату США має намір з'ясувати, як американські мікрочіпи потрапляють у зброю РФ

Фото: комітет Сенату США проведе спецзасідання щодо обходу санкцій РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Постійний підкомітет Сенату США з розслідування при комітеті з внутрішньої безпеки 27 лютого проведе спеціальне слухання, щоб з'ясувати, як американські мікросхеми потрапляють до російських систем озброєнь.

Про це заявив голова підкомітету, сенатор-демократ Річард Блюменталь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, слухання у постійному підкомітеті з розслідувань Сенату обов'язково торкнуться шляхів обходу росіянами експортного контролю, а також введення додаткових заходів, які покликані перешкодити Росії використовувати американські технології у війні проти України.

Він також зазначив, що багато раніше введених санкцій спрямовані на те, щоб відрізати Росії доступ до останніх поколінь чіпів, які вона сама не виробляє, і тим самим позбавити її можливості атакувати Україну зброєю з цими компонентами.

Санкції проти оборонної промисловості РФ

Країни Заходу з перших місяців вторгнення РФ в Україну за допомогою низки пакетів санкцій намагаються обмежити доступ РФ на світовий ринок комплектуючих та обладнання, яке використовується у виробництві озброєнь. Але Москва за допомогою низки посередників активно оминає раніше введені економічні обмеження.

Нагадаємо, що вчора, 21 лютого, у Держдепі США заявили, що новий пакет масштабних санкцій проти РФ буде націлений, зокрема, проти російської військової машини. Також буде вжито заходів, щоб забезпечити виконання попередніх санкцій, введених проти російського режиму.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також наголосила, що Євросоюз включить обмеження проти виробництва дронів у 13-й пакет антиросійських санкцій.

Зазначається, що російські та північнокорейські ракети, які окупанти використовують для ударів по Україні, містять компоненти виробництва американських та європейських компаній.

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