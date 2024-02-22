Комитет Сената США намерен выяснить, как американские микрочипы попадают в оружие РФ

По его словам, слушания в постоянном подкомитете по расследованиям Сената в обязательном порядке затронут пути обхода россиянами экспортного контроля, а также введение дополнительных мер, которые призваны помешать России использовать американские технологии в войне против Украины.

Он также отметил, что многие из ранее введенных санкций направлены на то, чтобы отрезать России доступ к последним поколениям чипов, которые она сама не производит, и тем самым лишить ее возможности атаковать Украину оружием с этими компонентами.

Санкции против оборонной промышленности РФ

Страны Запада с первых месяцев вторжения РФ в Украину с помощью ряда пакетов санкций пытаются ограничить доступ РФ на мировой рынок комплектующих и оборудования, которые используются в производстве вооружений. Но Москва с помощью ряда посредников активно обходит ранее введенные экономические ограничения.

Напомним, что вчера, 21 февраля, в Госдепе США заявили, что новый пакет масштабных санкций против РФ будет нацелен, в том числе, против российской военной машины. Также будут применены меры, чтобы обеспечить выполнение предыдущих санкций, введенных против российского режима.

Глава МИД Германии Анналена Бербок также подчеркнула, что Евросоюз включит ограничения против производства дронов в 13-й пакет антироссийских санкций.

Отмечается, что российские и северокорейские ракеты, которые оккупанты используют для ударов по Украине, содержат компоненты производства американских и европейских компаний.