Комитет Сената США утвердил проект санкций против "Северного потока-2"

Комитет Сената Соединенных Штатов Америкт одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как сообщается, в поддержку законопроекта выступили 20 членов комитета, против - двое.

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл должен будет назначить голосование в полном составе Сената.

Законопроект "о защите энергетической безопасности Европы", зарегистрированный республиканским сенатором Тедом Крузом, отражает беспокойство некоторых законодателей касаемо влияния РФ в Европе. Документ должен пройти как Сенат, так и Палату представителей и быть подписанным президентом Дональдом Трампом, чтобы стать законом.

Планируется, что санкции будут направлены на суда, которые прокладывают газопровод, и компании, владеющие этими судами. Речь идет в частности о двух компаниях, заключивших контракты на прокладку труб для "Северного потока-2": швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июня в Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2". Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

Кроме того, 13 июня в Палате представителей Конгресса США был зарегистрирован законопроект о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2".