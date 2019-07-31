Комітет Сенату США затвердив проект санкцій проти "Північного потоку-2"

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америкт схвалив законопроект, який повинен накласти санкції проти компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Як повідомляється, на підтримку законопроекту виступили 20 членів комітету, проти - двоє.

Лідер більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл повинен буде призначити голосування в повному складі Сенату.

Законопроект "про захист енергетичної безпеки Європи", зареєстрований республіканським сенатором Тедом Крузом, відображає занепокоєння деяких законодавців стосовно впливу РФ в Європі. Документ повинен пройти як Сенат, так і Палату представників і бути підписаним президентом Дональдом Трампом, щоб стати законом.

Планується, що санкції будуть спрямовані на судна, які прокладають газопровід, і компанії, що володіють цими судами. Мова йде, зокрема, про двох компаніях, які уклали контракти на прокладання труб для "Північного потоку-2": швейцарську Allseas і італійську Saipem.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 червня в Конгресі Сполучених Штатів Америки погодили закон про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського трубопроводу "Північний потік-2". Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США одноголосно підтримав законопроект про санкції на постачання технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів.

Крім того, 13 червня в Палаті представників Конгресу США був зареєстрований законопроект про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського трубопроводу "Північний потік-2".