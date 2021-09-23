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Комитет Сената США назначил слушания по "Северному потоку-2": они пройдут в зарытом режиме

Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет по международным отношения Сената США проведет 29 сентября слушания по российскому газопроводу "Северный поток-2". Они пройдут в закрытом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета.

Как отмечается в сообщении комитета, слушания будут посвящены предпринимаемым усилиям администрацией Белого дома в отношении энергетической безопасности, включая "Северный поток-2". Слушания пройдут в закрытом режиме и не будут транслироваться в интернете.

Согласно данным сайта комитета, перед сенаторами выступит старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Напомним, в середине сентября сенаторы от Республиканской партии пригрозили срывом утверждения кандидатов в Минфин США, если администрация президента США Джо Байдена не введет санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2".

Отметим, в ночь на 23 сентября Палата представителей Конгресса одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против "Северного потока-2".

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Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2