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Санкции против "Северного потока-2" одобрили в Конгрессе США, - Витренко

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США, Четверг 23 сентября 2021 09:22
Санкции против "Северного потока-2" одобрили в Конгрессе США, - Витренко Фото: глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Палата представителей Конгресса США сегодня, 23 сентября одобрила поправки в оборонный бюджет США. Которыми, в частности, предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко.

"Палата представителей Конгресса США только что приняла правки в оборонный бюджет которые содержат обязательное наложение санкций на "Северный поток-2", - написал Витренко.

Он отметил, что сейчас ведется работа с Конгрессом США, законодательной ветвью власти, чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций.

"Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", - добавил Витренко.

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Юрий Витренко Конгресс США Северный поток-2 Нафтогаз Украины Санкции
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