Санкции против "Северного потока-2" одобрили в Конгрессе США, - Витренко

Палата представителей Конгресса США сегодня, 23 сентября одобрила поправки в оборонный бюджет США. Которыми, в частности, предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток-2".

"Палата представителей Конгресса США только что приняла правки в оборонный бюджет которые содержат обязательное наложение санкций на "Северный поток-2", - написал Витренко.

Он отметил, что сейчас ведется работа с Конгрессом США, законодательной ветвью власти, чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций.

"Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", - добавил Витренко.