Комітет Сенату США призначив слухання по "Північному потоку-2": вони пройдуть в заритому режимі

Комітет з міжнародних відносин Сенату США проведе 29 вересня слухання щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Вони пройдуть в закритому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету .

Як наголошується в повідомленні комітету, слухання будуть присвячені зусиллям адміністрацією Білого дому щодо енергетичної безпеки, включаючи "Північний потік-2". Слухання пройдуть в закритому режимі і не будуть транслюватися в Інтернеті.

Згідно з даними сайту комітету, перед сенаторами виступить старший радник держсекретаря США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн.