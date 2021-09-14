Угрожают блокировать госназначения: в Сенате США требуют ввести санкции против "Северного потока-2"

Сенаторы от Республиканской партии пригрозили срывом утверждения кандидатов в Минфин США, если администрация президента США Джо Байдена не введет санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2".

Отмечается, что сенатор от Пенсильвании Пэт Туми и сенатор от Техаса Тед Круз заявили, что готовы поддержать кандидатов на руководящие должности в Минфине, если ведомство введет санкции против Nord Stream 2 AG. Речь идет о пяти назначениях в Минфине, в том числе заполнении постов руководителей, отвечающих за санкции и финансирование борьбы с терроризмом.